2019-09-26T11:17:32+03:00
Происшествия

Положил 50 тысяч рублей в ежедневник: в Самаре осудили мужчину, который хотел помочь брату и дал взятку полицейскому

Деньги предназначались за бездействие оперативника в отношении компании, занимавшейся ремонтом дорог
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор мужчине огласили в Промышленном районном судеПриговор мужчине огласили в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре вынесли приговор 34-летнему местному жителю Сармену Л.. Мужчина попался на передаче взятки. Деньги он передавал полицейскому за то, чтобы тот закрыл глаза на нарушения.

В Промышленном районном суде, где рассматривали дело, установлено, что 3 июня оперуполномоченному отдела полиции № 2 поручили провести проверку о противоправных действиях ООО "Ястреб", которое уличили в нарушении муниципального контракта по ремонту дорог. В ходе работы, полицейский выявил нарушения федерального закона "Об отходах производства и потребления".

Учредителем указанной компании оказался брат Сармена. Обвиняемый решил ему помочь, 17 июня прибыл в отдел полиции № 2 и положил в ежедневник полицейского 50 тысяч рублей. После этого мужчину уличили во взятке.

- Подсудимый в суде полностью признал свою вину. Его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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