В Самаре шесть управляющих компаний не готовы обеспечить дома теплом

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-26T11:43:37+03:00

Они не отчитались об опрессовке и промывке сетей. ГЖИ готовы их наказать

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В Самарской области не все управляющие компании готовы к отопительному сезону. Как рассказали представители министерства ЖКХ, шесть управляющих компаний не сдали графики опрессовки и промывки. Ещё 27 компаний имеют проблемы с теплоизоляцией, гидроизоляцией вводов.

- Мы сейчас выходим с проверкой к этим компаниям, будем разбираться, требовать документы. Это серьезное нарушение, если их будет допущено два, то компания может потерять лицензию. Также нарушителям грозит штраф от 260 до 350 тыс. рублей, - отметила представитель ГЖИ Самарской области Ольга Столярова.

Кстати, для ряда компаний вторым нарушением может стать большая задолженность перед ресурсниками. По данным Т Плюс, сейчас управляющие организации должны около 3,4 млрд рублей. При этом, некоторые компании говорят, что потратили эти деньги на текущий ремонт, а жители продолжают жаловаться на текущие крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU