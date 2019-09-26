2019-09-26T11:43:37+03:00
Общество

В Самаре шесть управляющих компаний не готовы обеспечить дома теплом

Они не отчитались об опрессовке и промывке сетей. ГЖИ готовы их наказать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре эксперты рассказали, как обстоят дела с подачей отопленияВ Самаре эксперты рассказали, как обстоят дела с подачей отопленияФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области не все управляющие компании готовы к отопительному сезону. Как рассказали представители министерства ЖКХ, шесть управляющих компаний не сдали графики опрессовки и промывки. Ещё 27 компаний имеют проблемы с теплоизоляцией, гидроизоляцией вводов.

- Мы сейчас выходим с проверкой к этим компаниям, будем разбираться, требовать документы. Это серьезное нарушение, если их будет допущено два, то компания может потерять лицензию. Также нарушителям грозит штраф от 260 до 350 тыс. рублей, - отметила представитель ГЖИ Самарской области Ольга Столярова.

Кстати, для ряда компаний вторым нарушением может стать большая задолженность перед ресурсниками. По данным Т Плюс, сейчас управляющие организации должны около 3,4 млрд рублей. При этом, некоторые компании говорят, что потратили эти деньги на текущий ремонт, а жители продолжают жаловаться на текущие крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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