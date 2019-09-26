В Самаре шесть управляющих компаний не готовы обеспечить дома теплом
В Самарской области не все управляющие компании готовы к отопительному сезону. Как рассказали представители министерства ЖКХ, шесть управляющих компаний не сдали графики опрессовки и промывки. Ещё 27 компаний имеют проблемы с теплоизоляцией, гидроизоляцией вводов.
- Мы сейчас выходим с проверкой к этим компаниям, будем разбираться, требовать документы. Это серьезное нарушение, если их будет допущено два, то компания может потерять лицензию. Также нарушителям грозит штраф от 260 до 350 тыс. рублей, - отметила представитель ГЖИ Самарской области Ольга Столярова.
Кстати, для ряда компаний вторым нарушением может стать большая задолженность перед ресурсниками. По данным Т Плюс, сейчас управляющие организации должны около 3,4 млрд рублей. При этом, некоторые компании говорят, что потратили эти деньги на текущий ремонт, а жители продолжают жаловаться на текущие крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU