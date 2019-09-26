В Самарской области турист заплутал в лесу по пути из мужского монастыря

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-26T12:38:41+03:00

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В Самарской области около суток искали 56-летнего туриста из Екатеринбурга. Мужчина после посещения Скита Нектария Эгинского — мужского монастыря в селе Подгоры заплутал в лесу.

- Сообщение о том, что в лесу около села Подгоры заблудился мужчина, поступило вечером 25 сентября. Турист не смог найти обратную дорогу к переправе и заблудился. Спасатели искали пострадавшего совместно с работниками лесничества с 19:00 до 3:00, но результата это не дало, - сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Поиски туриста решили продолжить утром 26 сентября. К ним подключились еще и сотрудники местной пожарной части, полицейские и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». Через некоторое время спасатели получили информацию о примерном местонахождении мужчины. Они потратили на его розыск еще около часа. Нашли екатеринбуржца на подъеме в Прямые горы. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели передали мужчину сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU