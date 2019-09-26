2019-09-26T15:23:03+03:00
Происшествия

В Самаре подполковника полиции заподозрили в мошенничестве на 350 тысяч рублей

Екатерина Маслакова обещала коллеге помочь избежать уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи полагают, что на самом деле женщина не могла помочь коллегеСледователи полагают, что на самом деле женщина не могла помочь коллегеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника 5 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону, подполковника Екатерину Маслакову. Ее заподозрили в мошенничестве.

По предварительным данным, Екатерине Маслаковой стало известно о том, что один из дознавателей отдела полиции Куйбышевского района подозревается подделке доказательств. Якобы после этого она решила подзаработать на этом. Маслакова вышла на родственников дознавателя и предложила свою помощь за 350 тысяч рублей. Она пообещала, что сможет «отмазать» полицейского от уголовной ответственности, тем более, что у нее есть друзья в судах, а муж и вовсе прокурор Куйбышевского района. Подозреваемую поймали с поличным 17 сентября, когда она получила запрошенное за свои услуги вознаграждение.

Как сообщил «Комсомольской правде - Самара» источник в правоохранительных органах, 24 сентября в отношении Екатерины Маслаковой СУ СК по Самарской области возбудил уголовное дело. Его завели по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». В ГУ МВД по Самарской области также добавили, что по данному факту будет проведена служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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