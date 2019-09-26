В Самаре на набережной Волги установят 22 «умные» камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-26T14:15:11+03:00

Они будут присматривать за отдыхающими в круглосуточном режиме

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В Самаре набережную реки Волги собираются оборудовать интеллектуальной системой видеонаблюдения «Безопасный город». Всего там установят 22 камеры. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен разместить оборудование на участке от улицы Комсомольской до Северо-Восточной магистрали. Интеллектуальная система наблюдения появится рядом с речным вокзалом, Струковским садом, Ладьей и несколькими ресторанами и кафе, которые расположены на набережной.

Предполагается, что камеры будут наблюдать за отдыхающими в круглосуточном режиме. Записи с них будут храниться семь дней. Отметим, что в случае происшествия система подаст сигнал тревоги полиции. На установку камер потратят 2,3 млн рублей. Подрядчика уже нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU