2019-09-26T14:50:33+03:00
Общество

Богослужения патриарха Кирилла в Самаре и Тольятти покажут на больших экранах

Его святейшество прибыл в Самарскую область 26 сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 26 сентября, в Самарскую область прибыл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Здесь его встречали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и представители духовенства.

- Визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю – долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона. Убежден, что он придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в нашем регионе, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

В Самарской области патриарха Кирилла встречали губернатор, местное духовенство и полпред президента в ПФО

В Самарской области патриарха Кирилла встречали губернатор, местное духовенство и полпред президента в ПФО

Первым глава Русской православной церкви посетил Тольятти. Там он должен побывать в Поволжском православном институте, а затем возглавить всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе. В пятницу, 27 сентября, патриарх Кирилл прибудет в Самару, где он проведет литургию в Софийском соборе и освятит его. Отметим, что все жители региона смогут увидеть трансляцию двух богослужений в прямом эфире. Их будут транслировать федеральные каналы «Спас» и «Союз», а также на сайте ТРК «Губерния».

Кроме того, сегодня в 16:00 на телеканале «Тольятти24» покажут прямую трансляцию всенощного бдения из Спасо-Преображенского собора, а завтра в 9:00 — литургию и освящение Софийского собора на телеканале «Самара-ГИС». Добавим, что посмотреть на богослужения с участием патриарха Кирилла можно будет и на выносных экранах, которые установили неподалеку от храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ущерб на 1 млн рублей: столкновение толкача с баржей и лодочной платформы под Самарой привело к уголовному делу
В Самаре еще 300 жилых домов подключили к теплу
В Самаре на набережной Волги установят 22 «умные» камеры видеонаблюдения
Погнался за нарушителем на личном авто: под Самарой инспектор ДПС поймал сбившего женщину водителя
В Самаре подполковника полиции заподозрили в мошенничестве на 350 тысяч рублей
В Самарской области турист заплутал в лесу по пути из мужского монастыря
В Самаре в 2020 году приведут в порядок улицы Арцыбушевскую и Мичурина
В Самаре шесть управляющих компаний не готовы обеспечить дома теплом
На продолжение строительства Фрунзенского моста в Самаре направят еще 1,3 млрд рублей
Положил 50 тысяч рублей в ежедневник: в Самаре осудили мужчину, который хотел помочь брату и дал взятку полицейскому
Начинающий наркоторговец из Тольятти может сесть на 20 лет за несколько сот доз героина и кокаина
По факту смерти экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело
Ночные заморозки не покинут Самарскую область до конца недели
В Самарской области в Волге утонул молодой мужчина
Вышел покурить и не вернулся: в Тольятти мужчина разбился насмерть при падении с 14 этажа
Сотни людей пришли проститься с погибшим экс-мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым
Забыли закрыть двери: в Самарской области молодой человек обворовывал беспечных автомобилистов
Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович после вылета из Кубка: «Для нас лучше сосредоточиться на чемпионате страны»
Обманывала пенсионеров: в Самаре полицейские ищут пострадавших от рук женщины-бомжа
В Самарской области прокуратура потребовала вывесить флаги на 4 школах и техникуме
В Самарской области пожилой лихач улетел на «Калине» в кювет
В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с розой и кинжалом на руке
Число заболевших растет: за неделю грипп и ОРВИ подхватили более 9,3 тысяч самарцев
Взорвалось колесо: на мосту под Сызранью опрокинулась фура с 12 тоннами зерна
В Самаре разыскивают родственников попавшей в больницу пенсионерки
Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» последний раз стартовала с космодрома Байконур