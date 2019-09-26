Богослужения патриарха Кирилла в Самаре и Тольятти покажут на больших экранах

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-26T14:50:33+03:00

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В четверг, 26 сентября, в Самарскую область прибыл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Здесь его встречали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и представители духовенства.

- Визит патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю – долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона. Убежден, что он придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в нашем регионе, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

В Самарской области патриарха Кирилла встречали губернатор, местное духовенство и полпред президента в ПФО

Первым глава Русской православной церкви посетил Тольятти. Там он должен побывать в Поволжском православном институте, а затем возглавить всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе. В пятницу, 27 сентября, патриарх Кирилл прибудет в Самару, где он проведет литургию в Софийском соборе и освятит его. Отметим, что все жители региона смогут увидеть трансляцию двух богослужений в прямом эфире. Их будут транслировать федеральные каналы «Спас» и «Союз», а также на сайте ТРК «Губерния».

Кроме того, сегодня в 16:00 на телеканале «Тольятти24» покажут прямую трансляцию всенощного бдения из Спасо-Преображенского собора, а завтра в 9:00 — литургию и освящение Софийского собора на телеканале «Самара-ГИС». Добавим, что посмотреть на богослужения с участием патриарха Кирилла можно будет и на выносных экранах, которые установили неподалеку от храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU