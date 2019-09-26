В Самаре еще 300 жилых домов подключили к теплу

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-26T15:03:27+03:00

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В Самаре продолжается подключение соцобъектов и жилых домов к отоплению. Батареи уже нагрелись в 85% стационаров, интернатов, домах ребенка и престарелых, а также в 58% медучреждений, 63,9% школ и 66,1% детских садов.

- Теплом обеспечены 9 средне-специальных учебных заведений, 17 учреждений дополнительного образования, 16 учреждений культуры, 12 учреждений спорта, 9 - опеки, попечительства и социальной поддержки, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Что касается жилого фонда, то тепло поступает уже в 311 домов. При этом вчера это число составляло всего 15 домов. Полностью завершить процесс подключения зданий к отоплению должны завершить к 5-7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU