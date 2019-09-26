2019-09-26T15:19:38+03:00
Общество

Ущерб на 1 млн рублей: столкновение толкача с баржей и лодочной платформы под Самарой привело к уголовному делу

Судно раздавило три катера и повредило два лодочных паука
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Приволжское СУ на транспорте СК РоссииФото: Приволжское СУ на транспорте СК России
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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения толкача «Речной 91» с баржей и лодочной платформы «Волжский», которое произошло ночью 14 августа в Самарской области.

- В результате случившегося повреждения получили два лодочных паука и три маломерных судна. Ущерб составил более 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Напомним, что ранее вероятной причиной ЧП назывался отказ двигателя на толкаче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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