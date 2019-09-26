Ущерб на 1 млн рублей: столкновение толкача с баржей и лодочной платформы под Самарой привело к уголовному делу
Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения толкача «Речной 91» с баржей и лодочной платформы «Волжский», которое произошло ночью 14 августа в Самарской области.
- В результате случившегося повреждения получили два лодочных паука и три маломерных судна. Ущерб составил более 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Напомним, что ранее вероятной причиной ЧП назывался отказ двигателя на толкаче.
ИСТОЧНИК KP.RU