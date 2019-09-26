2019-09-26T15:51:01+03:00
Спорт

Полузащитник «Динамо» Юсупов: «Слуцкий приглашал в «Крылья Советов»

Воспитанник самарского футбола рассказал, как мог оказаться в стане волжан
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Артур Юсупов в «Динамо». Фото: ФК «Динамо» (Москва).Артур Юсупов в «Динамо». Фото: ФК «Динамо» (Москва).
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Полузащитник московского «Динамо» Артур Юсупов рассказал, что мог оказаться в «Крыльях Советов» во времена, когда команду возглавлял нынешний тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий.

- Мне тогда было то ли 18, то ли 19 лет. Команду возглавлял Леонид Слуцкий, он мне лично звонил, приглашал в «Крылья». Даже встречались с ним по этому поводу, разговаривали. Также на меня имели виды ЦСКА и «Динамо», эту историю я уже рассказывал. Выбрал тогда вариант с бело-голубыми, - приводит слова Юсупова пресс-служба «Динамо».

Артур Юсупов – воспитаний самарского футбола, однако за «Крылья» никогда не играл. Профессиональную карьеру он начал в клубе Академии имени Коноплева «КС-СОК», который выступал в Димитровграде, затем играл за ФК «Тольятти», «Динамо», «Химки», «Зенит» и «Ростов». Перед началом этого сезона полузащитник вернулся в «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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