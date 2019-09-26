2019-09-26T15:59:52+03:00
Общество

В Самарской области разыскивают молодого Зеленского

Последний раз парня видели в Тольятти 18 сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области родные и волонтеры разыскивают пропавшего 20-летнего молодого человека. Последний раз Евгения Зеленского видели в Тольятти 18 сентября. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Приметы молодого человека: рост 170 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. В день исчезновения молодой Зеленский был одет в светло-серую олимпийку, сине-черный жилет, черные спортивные брюки. На ногах у него были бело-синие кроссовки, а на голове серая кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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