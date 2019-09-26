Хотела получить 15 млн рублей: дело следователя ГСУ из Самары Веры Рабинович передали в суд

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-26T16:27:04+03:00

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Следователи из Нижнего Новгорода завершили расследование уголовного дела в отношении Веры Рабинович, которая ранее занимала должность начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, а также предпринимателя Виталия Прокофьева и безработной Жанны Назаровой. Напомним, Рабинович обвиняют в получении взятки, Прокофьева — в покушении на посредничество во взяточничестве, Назарову — в посредничестве во взяточничестве.

- Свою вину Вера Рабинович не признала. Сейчас она находится под стражей. На ее недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Это было сделано в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, - сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, что Веру Рабинович задержали в декабре 2018 года в Самаре при получении первой части от общей суммы взятки в 15 млн рублей. По версии следствия, эти деньги ей предал знакомый предприниматель, который хотел привлечь своего должника к уголовной ответственности. Рабинович должна была повлиять на следователя районного отдела МВД, в чем производстве находилось дело, и на его руководство.

Отметим, что изначально бывшей сотруднице облГлавка вменялось мошенничество, но потом дело переквалифицировали по статье "Получение взятки". За это предусмотрено более тяжелое наказание — не 10, а 15 лет лишения свободы. Уже скоро Вера Рабинович и двое ее знакомых предстанут перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU