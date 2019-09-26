2019-09-26T16:42:13+03:00
Общество

В Самаре ищут самых благородных людей

Начался прием заявок на акцию «Благородство»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Заявки принимают по адресу: 443001 Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru .Заявки принимают по адресу: 443001 Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru .Фото: "КП" Архив
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В Самаре в очередной раз наградят народных героев региона. В областной столице стартовала акция «Благородство-2019».

- Особенность акции и главное ее отличие от многих других проектов в том, что лауреаты «Благородства» – это настоящие «народные герои», поступки которых доказывают, что в жизни всегда есть место подвигу. С 1998 года по 2018 год лауреатами акции стало более 700 человек, - рассказали организаторы акции – Самарский областной союз журналистов.

Организаторы обращаются к жителям региона за помощью.

- Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, и чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Пришлите в оргкомитет акции заявку о кандидате, указав Ф.И.О., возраст кандидата, краткое описание поступка. Не забудьте написать контакты этого человека (адрес, телефон) и прислать его фотографию. Если о герое выходили статьи или видеосюжеты, пришлите, пожалуйста, и эти материалы (или ссылки на страницы интернета, где эта информация опубликована), - говорится в сообщении.

Заявки принимают по адресу: 443001 Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста (тел. (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72) или по e-mail: blagorodstvo2019@mail.ru . Заявки нужно отправить до 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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