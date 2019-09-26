2019-09-26T16:58:56+03:00
Общество

"Ничего такого в Москве нет": Патриарх Кирилл оценил Поволжский православный институт в Тольятти

Его святейшество осмотрел кафедры вуза, побывал в местном храме и встретился со студентами
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В четверг, 26 сентября, в Тольятти с пастырским визитом находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уже побывал Поволжском Православном институте - это единственный вуз подобного направления в ПФО.

Институт был основан в 2007 году. В нем работают 8 кафедр, которые в основном готовят учителей начальных классов, педагогов-историков, преподавателей в области экономики и права и т.д. Патриарх Кирилл осмотрел расположенный на территории вуза Трехсвятительский храм, встретился с учениками православной школы, посетил творческую мастерскую кафедры педагогики и психологии, побывал в спортзале, библиотеке и зале торжеств.

- Институт произвел на меня сильное впечатление. Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вы действительно намного впереди других. Здесь очень правильно строится работа с детьми и молодежью. Работа идет на разных уровнях: и школа, и колледж, и высшее учебное заведение, - отметил глава РПЦ.

Напомним, что сегодня патриарх Кирилл также проведет в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе всенощное бдение, а в пятницу, 27 сентября, прибудет в Самару, где он проведет литургию в Софийском соборе и освятит его. Отметим, что все жители региона смогут увидеть трансляцию двух богослужений в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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