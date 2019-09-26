"Ничего такого в Москве нет": Патриарх Кирилл оценил Поволжский православный институт в Тольятти
В четверг, 26 сентября, в Тольятти с пастырским визитом находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уже побывал Поволжском Православном институте - это единственный вуз подобного направления в ПФО.
Институт был основан в 2007 году. В нем работают 8 кафедр, которые в основном готовят учителей начальных классов, педагогов-историков, преподавателей в области экономики и права и т.д. Патриарх Кирилл осмотрел расположенный на территории вуза Трехсвятительский храм, встретился с учениками православной школы, посетил творческую мастерскую кафедры педагогики и психологии, побывал в спортзале, библиотеке и зале торжеств.
- Институт произвел на меня сильное впечатление. Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вы действительно намного впереди других. Здесь очень правильно строится работа с детьми и молодежью. Работа идет на разных уровнях: и школа, и колледж, и высшее учебное заведение, - отметил глава РПЦ.
Напомним, что сегодня патриарх Кирилл также проведет в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе всенощное бдение, а в пятницу, 27 сентября, прибудет в Самару, где он проведет литургию в Софийском соборе и освятит его. Отметим, что все жители региона смогут увидеть трансляцию двух богослужений в прямом эфире.
ИСТОЧНИК KP.RU