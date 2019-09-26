Реконструкцию набережной в Тольятти затянули из-за мошеннических схем

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-26T17:25:23+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24" рассказал о реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Состояние объекта беспокоит местных жителей и администрацию Автограда.

- Тольятти точно достоин красивой современной набережной. В чем проблема? Почему до сих пор работы не начали? Потому что фактически в предыдущий период была реализована мошенническая схема, когда земля была изъята из муниципалитета, часть прилегающих участков, включая набережную, была передана в областной фонд жилья и ипотеки. А областной фонд по необъяснимым причинам внес это имущество в частное ООО, - заявил в эфире Дмитрий Азаров.

Как напомнил глава региона, директор СОВЖИ сейчас находится под следствием. У региональных и городских властей ушло почти два года, чтобы вернуть земельные участки в муниципальную собственность. Это время вполне могло быть потрачено на реконструкцию Автозаводской набережной.

Решение суда о возврате прилегающих к набережной земельных участков в областное распоряжение принято и вступило в силу в сентябре 2019 года.

- Очень надеемся, что городские власти оперативно завершат работу по проектированию набережной. И тогда я обещаю всем тольяттинцам, что из регионального бюджета мы предусмотрим и выделим деньги на ее реконструкцию. Рассчитываю также, что мы добьемся поддержки и из федерального бюджета, - добавил Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU