Отправь директора своей школы в санаторий в Самаре
В Самаре продолжается конкурс Битва портфелей: "Любимый директор школы - 2019". Самарские школьники могут предложить на конкурс своего любимого директора, прислав его фотографию и рассказав небольшую историю о нем.
- Задача нашего конкурса - рассказать о самых креативных, талантливых директорах школ, обладающих уникальными организаторскими способностями. Их любят школьники и их родители, уважают коллеги. И мы хотим, чтобы о них знала вся область и вся страна, - говорит редактор "Комсомольской правды - Самара" Айна Утибаева.
Конкурс продлится до 3 октября - торопитесь принять в нем участие и прислать фото своего директора школы.
ИСТОЧНИК KP.RU