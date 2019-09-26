2019-09-26T17:48:48+03:00
Общество

Отправь директора своей школы в санаторий в Самаре

Самарские ребята могут выиграть подарок для своего любимого директора школы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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А у вас хороший директор в школе?А у вас хороший директор в школе?
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В Самаре продолжается конкурс Битва портфелей: "Любимый директор школы - 2019". Самарские школьники могут предложить на конкурс своего любимого директора, прислав его фотографию и рассказав небольшую историю о нем.

- Задача нашего конкурса - рассказать о самых креативных, талантливых директорах школ, обладающих уникальными организаторскими способностями. Их любят школьники и их родители, уважают коллеги. И мы хотим, чтобы о них знала вся область и вся страна, - говорит редактор "Комсомольской правды - Самара" Айна Утибаева.

Конкурс продлится до 3 октября - торопитесь принять в нем участие и прислать фото своего директора школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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