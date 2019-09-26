В Самаре лишили родительских прав женщину, которая забыла, где учится ее сын
В Самаре рассмотрели и удовлетворили требования отдела опеки и попечительства Промышленного района. Сотрудники последнего просили лишить родительских прав местную жительницу Марию М.
Женщина решением суда была ограничена в родительских правах, с нее взыскали алименты. Мария предупреждалась служителями Фемиды, что ей нужно изменить отношение к жизни и к воспитанию сына Андрея. Мальчика же отправили в центр "Ровесник" под надзор.
Как было установлено специалистами, с декабря прошлого года до рассмотрения настоящего дела, мать не изменила своего отношения к ребенку. Она продолжает злоупотреблять спиртными напитками, а в период пребывания Андрея в "Ровеснике" ни разу его не навестила, не передала гостинцев и даже не звонила. Алименты на содержания мальчика тоже не оплачивала.
- В суде женщина возражала против удовлетворения иска отдела опеки, обещала исправиться, но даже не смогла ответить на вопрос, в какой школе учится ее ребенок, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.
Исследовав все доказательства суд счел целесообразным применить к ответчице крайнюю меру и лишить нарушительницу родительских прав. В надзорном ведомстве пришли к аналогичному заключению.
ИСТОЧНИК KP.RU