Как важно, что в городе строится Божий храм: в Тольятти патриарх Кирилл возглавил всенощные бдения

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-26T19:01:11+03:00

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в канун православного праздника Воздвижения Животворящего Креста возглавил богослужение в кафедральном храме Тольятинской епархии Спасо-Пребраженском соборе. На нем присутствовали первые лица региона. По окончании священного обряда Патриарх обратился к пастве и преподал прихожанам благословение.

- Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, - сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Правительства области, Спасо-Преображенский собор - самый крупный в Автограде. Он вмещает поряда трех тысяч прихожан, включает в себя главный алтарь в честь Преображения Господня, южный – в честь святителя Николая Чудотворца и северный – в честь сорока мучеников Севастийских. Иконостас храма изготовили в иконописной мастерской Новоспасского монастыря. А первый камень, который заложили при строительстве, принесли со святой горы Фавор.

ИСТОЧНИК KP.RU