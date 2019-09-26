2019-09-26T19:01:11+03:00
Общество

Как важно, что в городе строится Божий храм: в Тольятти патриарх Кирилл возглавил всенощные бдения

Кафедральный храм Тольяттинской епархии является одним из самых больших и живописных в Автограде
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Патриарх провел праздничное богослужение. Фото: Андрей СавельевПатриарх провел праздничное богослужение. Фото: Андрей Савельев
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в канун православного праздника Воздвижения Животворящего Креста возглавил богослужение в кафедральном храме Тольятинской епархии Спасо-Пребраженском соборе. На нем присутствовали первые лица региона. По окончании священного обряда Патриарх обратился к пастве и преподал прихожанам благословение.

- Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, - сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Правительства области, Спасо-Преображенский собор - самый крупный в Автограде. Он вмещает поряда трех тысяч прихожан, включает в себя главный алтарь в честь Преображения Господня, южный – в честь святителя Николая Чудотворца и северный – в честь сорока мучеников Севастийских. Иконостас храма изготовили в иконописной мастерской Новоспасского монастыря. А первый камень, который заложили при строительстве, принесли со святой горы Фавор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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