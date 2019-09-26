Обещал закрыть глаза на коммунальный долг в 45 миллионов: в Самаре осудили судебного пристава
В Самаре вынесли приговор бывшему исполнителю отдела судебных приставов Кировского района Дамиру Измайлову. Советский районный суд признал его виновными в мошенничестве.
- В 2018 году Измайлов получил от местного жителя 80 тысяч рублей, часть от предполагаемой суммы в 100 тысяч рублей. Деньги неоднократно перечислялись ему на банковскую карту за незаконное бездействие, - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Пристав за гонорар должен был не принимать меры по исполнительному производству о взыскании с нарушителя коммунальной задолженности на сумму более 45 миллионов рублей.
Измайлову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. На работу приставом он в ближайшее время тоже устроиться не сможет.
ИСТОЧНИК KP.RU