Обещал закрыть глаза на коммунальный долг в 45 миллионов: в Самаре осудили судебного пристава

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-26T19:25:27+03:00

Обвиняемый был готов решить спорный вопрос за 100 тысяч рублей

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В Самаре вынесли приговор бывшему исполнителю отдела судебных приставов Кировского района Дамиру Измайлову. Советский районный суд признал его виновными в мошенничестве.

- В 2018 году Измайлов получил от местного жителя 80 тысяч рублей, часть от предполагаемой суммы в 100 тысяч рублей. Деньги неоднократно перечислялись ему на банковскую карту за незаконное бездействие, - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Пристав за гонорар должен был не принимать меры по исполнительному производству о взыскании с нарушителя коммунальной задолженности на сумму более 45 миллионов рублей.

Измайлову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. На работу приставом он в ближайшее время тоже устроиться не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU