Может у них скитлстрянка? Жителей Тольятти рассмешили синие собаки

СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-26T20:10:59+03:00

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Необычных псов сегодня, в четверг 26 сентября, повстречали на Московском проспекте в Тольятти местные жители. Дворняги выглядели совсем как обычные собаки, правда, за одним исключением - они были покрашены в синий цвет.

- Может у них скитлстрянка?; Это их хозяин так покрасил, чтобы в случае потери быстро найти; Ночью они еще и светятся - собаки химзаводов; Подготовка к пятнице - цвет настроения синий, - предположения местных жителей в паблике "Происшествия Тольятти" одно интереснее другого.

Впрочем, веселились не все. Многие пользователи призвали горожан не шутить, а сочувствовать. Бедных собачек кто-то измазал в красе, а вдруг она еще и вредная?

Как измазались животные - непонятноФото: соцсети

Точного ответа на вопрос - что случилось с песиками - так и не появилось.

ИСТОЧНИК KP.RU