2019-09-26T20:39:02+03:00
Происшествия

В Самаре два молодых революционера пытались взорвать хлебзавод

К счастью, начинающих террористов задержали силовики
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемым теперь грозят серьезные срокиПодозреваемым теперь грозят серьезные срокиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре разбираются с преступлениями двух активистов революционной группы Revival - Возрождение. Как сообщает "СО-Онлайн", молодые люди - 20-летний сторож-вахтер Шамионов и его 19-летний знакомый Лимонтинов, судимый за сексуальные домогательства - хотели взорвать самарский хлебзавод.

- Они с тремя пластиковыми бутылками с коктейлем Молотова, пятилитровой канистрой с бензином, бутылью машинного масла и листовки с текстом, озаглавленным как "Азбука домашнего терроризма" утром пришли к хлебзаводу на улице Победы. Там их встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, - сообщают в издании.

Задержание произошло в конце августа. В середине сентября следственный отдел областного УФСБ возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт". Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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