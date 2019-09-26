Автоледи, сбившую пенсионерку на Карла Маркса, арестовали на три дня
В Октябрьском районном суде Самары сегодня, в четверг 26 сентября, рассмотрели дело 44-летней автолюбительницы. Женщина вечером 20 сентября на своем Ford EcoSport сбила на проспекте 75-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. После ДТП автоледи скрылась.
- Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения установили ее личность. Судья принял решение арестовать ее на трое суток, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.
Бабушка, к счастью, серьезных травм избежала. Сейчас она проходит амбулаторное лечение. Сама нарушительница уверяла, что никого на своей иномарке не задевала, а всех пешеходов пропустила.
ИСТОЧНИК KP.RU