Автоледи, сбившую пенсионерку на Карла Маркса, арестовали на три дня

СЕГОДНЯ 21:22 2019-09-26T21:24:17+03:00

ДТП произошло на пересечении Революционной и Карла Маркса Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Дело скрывшейся с места ДТП женщины рассмотрели сегодня в суде

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В Октябрьском районном суде Самары сегодня, в четверг 26 сентября, рассмотрели дело 44-летней автолюбительницы. Женщина вечером 20 сентября на своем Ford EcoSport сбила на проспекте 75-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. После ДТП автоледи скрылась.

- Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения установили ее личность. Судья принял решение арестовать ее на трое суток, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Бабушка, к счастью, серьезных травм избежала. Сейчас она проходит амбулаторное лечение. Сама нарушительница уверяла, что никого на своей иномарке не задевала, а всех пешеходов пропустила.

ИСТОЧНИК KP.RU