В Самаре совершил экстренную посадку самолет из Москвы

СЕГОДНЯ 21:37 2019-09-26T21:51:36+03:00

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Сегодня вечером, в четверг 26 сентября, в самарском аэропорту Курумоч произошла незапланированная посадка самолета, летевшего рейсом Москва-Ош. Причиной экстренного приземления стал человеческий фактор, а не какие-либо технические неполадки.

- Во время полета на борту судна плохо себя почувствовал ребенок. Ему срочно потребовалась медицинская помощь, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Пострадавшего доставили в медпункт аэропорта. Сейчас решается вопрос о его госпитализации. Отметим, что летел самолет из аэропорта Жуковский в Московской области. В ближайшее время он должен будет продолжить свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU