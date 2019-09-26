В Самаре совершил экстренную посадку самолет из Москвы
Сегодня вечером, в четверг 26 сентября, в самарском аэропорту Курумоч произошла незапланированная посадка самолета, летевшего рейсом Москва-Ош. Причиной экстренного приземления стал человеческий фактор, а не какие-либо технические неполадки.
- Во время полета на борту судна плохо себя почувствовал ребенок. Ему срочно потребовалась медицинская помощь, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Пострадавшего доставили в медпункт аэропорта. Сейчас решается вопрос о его госпитализации. Отметим, что летел самолет из аэропорта Жуковский в Московской области. В ближайшее время он должен будет продолжить свой путь.
ИСТОЧНИК KP.RU