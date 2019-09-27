2019-09-27T08:39:33+03:00
Происшествия

Пожар на Волге у Тольятти: загорелся сухогруз с 12 людьми на борту

Судно загорелось ранним утром 27 сентября в районе Федоровских лугов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Ранним утром в пятницу, 27 сентября, на реке Волге около Федоровских лугов в Ставропольском районе произошло ЧП. Там загорелся сухогруз, которые перевозил из Санкт-Петербурга в Астрахань 300 тонн металлоконструкций.

- Сообщение о происшествии поступило в 4:48. К месту были оперативно направлены все необходимые службы. Для тушения пожара было привлечено 70 человек, 18 единиц техники, в том числе 3 плавсредства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, на борту судна находились 12 человек. До прибытия экстренных служб с сухогруза эвакуировали 9 человек. Оставшиеся остались ждать подход баржи для буксировки к берегу. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

На берегу создан штаб пожаротушения. Сейчас ожидается прибытие пожарного корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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