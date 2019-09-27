Игрались с огнем? В Чапаевске двое детей погибли при пожаре в квартире

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-27T09:06:22+03:00

Пожарные нашли тела двоих детей во время тушения возгорания в квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в Чапаевске в квартире на улице Короткой произошел ранним утром 27 сентября

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Утром в пятницу, 27 сентября, в Чапаевске в многоквартирном доме № 2 на улице Короткой в Чапаевске произошел пожар. Там загорелась одна из квартир. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:00. На место выезжали 24 человека и 7 единиц техники. В 7:17 на месте пожара были найдены тела двух погибших детей. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарным удалось потушить возгорание, которое распространилось на площади 15 квадратных метров, в 7:43. По словам специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU