Игрались с огнем? В Чапаевске двое детей погибли при пожаре в квартире
Утром в пятницу, 27 сентября, в Чапаевске в многоквартирном доме № 2 на улице Короткой в Чапаевске произошел пожар. Там загорелась одна из квартир. К сожалению, не обошлось без жертв.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:00. На место выезжали 24 человека и 7 единиц техники. В 7:17 на месте пожара были найдены тела двух погибших детей. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарным удалось потушить возгорание, которое распространилось на площади 15 квадратных метров, в 7:43. По словам специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU