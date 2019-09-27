В Самарской области полицейские нашли у нервного пассажира иномарки более 2 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-27T09:30:47+03:00

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В Самарской области на днях сотрудники ДПС поймали наркоторговца. Он ехал на попутной машине из Москвы в Самару с 2 кг запрещенного вещества.

- На 962 км трассы М-5 "Урал" около Жигулевска сотрудники ДПС остановили автомобиль Daewoo Nexia с тремя людьми в салоне. В ходе беседы один из пассажиров стал заметно нервничать, поэтому полицейские решили досмотреть его личные вещи. В рюкзаке 23-летнего жителя Самары они нашли пакеты с белым порошком, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе N-метилэфедрон общей массой более 2 кг. Молодой человек, который ранее не был судим, признал свою вину и рассказал, что хотел сбыть наркотики на территории Самарской области. Как выяснили полицейские, никто из попутчиков о планах парня не знал. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU