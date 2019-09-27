В Чапаевске следователи начали проверку после гибели двоих детей при пожаре в квартире

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-27T09:54:34+03:00

По предварительным данным, погибшим было всего 8 и 12 лет

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В Чапаевске правоохранители начали доследственную проверку после гибели двоих детей. Напомним, их тела нашли в пятницу, 27 сентября, во время тушения пожара в квартире на 4 этаже дома на улице Короткой.

- По предварительным данным, погибли дети 8-ми и 12-ти лет. Признаков насильственной смерти на их телах нет. Для определения точных причин смерти детей сейчас проводятся все необходимые экспертные исследования, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Что именно произошло в квартире и из-за чего начался пожар, пока не известно. По данным регионального МЧС, сейчас рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU