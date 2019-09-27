Женская баскетбольная «Самара» уступила МБА и выбыла из борьбы за Кубок России

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-27T10:14:36+03:00

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В четверг, 26 сентября, в Самаре состоялась 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди женских команд. Встречались местная команда «Самара», чей дебют состоялся совсем недавно, и столичный клуб МБА, который выступает в элитной Премьер-Лиге. К сожалению, самарчанкам не удалось одолеть более опытного соперника.

Счет в матче открыли игроки «Самары», но уже к концу первого периода преимущество оказалось на стороне москвичек. В дальнейшем разница в счете продолжила расти, перехватить инициативу хозяйкам площадки было очень трудно. В итоге самарчанки проиграли своим гостьям со счетом 42:81 и выбыли из борьбы за Кубок России.

- Уровень МБА все знают, скорости здесь совсем другие. Радует то, что девчонки не струсили. Нам немного не хватает опыта, если бы меньше переживали — думаю, результат был бы другой. Но это нормально: первая игра, большой зал, зрители... Как зрители себя поведут, как их примут — такие вопросы, конечно, заставили их переживать, - отметил главный тренер «Самары» Виктор Курильчук.

Как сообщает пресс-служба клуба, следующий официальный матч женская команда проведет только в ноябре, когда начнется чемпионат Суперлиги-2.

ИСТОЧНИК KP.RU