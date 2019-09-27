Миодраг Божович перед матчем с «Тамбовом» угостит болельщиков «Крыльев Советов» балканскими блюдами

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-27T10:18:06+03:00

Шиш-чевап и бургеры с плескавицей будут готовить на втором гейте «Самара Арены»

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Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов», который пройдет в субботу, 28 сентября, главный тренер самарцев Миодраг Божович угостит болельщиков балканскими блюдами. На втором гейте «Самара Арены» будет стоять шатер, в котором повар ресторана «Балкан Гриль» будет готовить шиш-чевап и бургеры с плескавицей. Их будут раздавать бесплатно с 14:00.

- Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович решил отблагодарить болельщиков самарской команды за поддержку, оказываемую клубу на протяжении этого сезона. Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов» Миодраг, являющийся уроженцем Черногории, угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Напомним, сам матч начнется в 15:00. Билеты в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU