Миодраг Божович перед матчем с «Тамбовом» угостит болельщиков «Крыльев Советов» балканскими блюдами
Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов», который пройдет в субботу, 28 сентября, главный тренер самарцев Миодраг Божович угостит болельщиков балканскими блюдами. На втором гейте «Самара Арены» будет стоять шатер, в котором повар ресторана «Балкан Гриль» будет готовить шиш-чевап и бургеры с плескавицей. Их будут раздавать бесплатно с 14:00.
- Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович решил отблагодарить болельщиков самарской команды за поддержку, оказываемую клубу на протяжении этого сезона. Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов» Миодраг, являющийся уроженцем Черногории, угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.
Напомним, сам матч начнется в 15:00. Билеты в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU