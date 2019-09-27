В Самарской области "постояльцев" колоний обучат уходу за животными

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-27T10:47:31+03:00

На освоение этой профессии заключенным дадут три месяца

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Заключенных самарских колоний решили обучить новым рабочим специальностям. Теперь они смогут освоить еще профессии: специалист по уходу за животными, формовщик изделий и машинист гранулированных пластических масс.

- Обучение на рабочего по уходу за животными составит 3 месяца, формовщика изделий - 2 месяца, а на машиниста - 5 месяцев, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, на данный момент заключенные колоний Самарской области могут получить 27 рабочих профессий. Среди них: оператор котельной, повар, пекарь, каменщик, штукатур, слесарь по ремонту автомобилей. Прием в образовательное учреждение № 117 ФСИН России проводится по заявлению осужденных. По окончании обучения им выдают диплом и удостоверение государственного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU