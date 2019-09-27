Обсудили нацпроект: Владимир Кошелев стал участником заседания Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-27T11:00:57+03:00

На заседании обсудили федеральные проекты, которые входят в нацпроект "Жилье и городская среда"

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев стал участником заседания Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ. На нем обсуждали реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". Речь шла о проектах "Ипотека", "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Участниками заседания стали также председатель Правительства РФ Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель Общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ Сергей Степашин, заместитель министра финансов РФ Олег Моисеев, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

ИСТОЧНИК KP.RU