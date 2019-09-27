Обсудили нацпроект: Владимир Кошелев стал участником заседания Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ
Председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев стал участником заседания Коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ. На нем обсуждали реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". Речь шла о проектах "Ипотека", "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
Участниками заседания стали также председатель Правительства РФ Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель Общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ Сергей Степашин, заместитель министра финансов РФ Олег Моисеев, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.
ИСТОЧНИК KP.RU