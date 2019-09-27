2019-09-27T11:29:26+03:00
Общество

Как добраться до стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - «Тамбов» 28 сентября

Публикуем список дорог, которые перекроют 28 сентября на матч «Крылья Советов» - «Тамбов», и транспорта, который будет ходить до «Самара Арены»
Анастасия ФИЛАТОВА
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28 сентября до "Самара Арены" запустят трамвай S528 сентября до "Самара Арены" запустят трамвай S5Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 28 сентября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 11 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ФК «Тамбов». Как обычно, до спортобъекта болельщиков повезут на трамваях S5, который будет работать в длинном (от улицы Тухачевского) и коротком (от Барбошиной поляны) вариантах. От улицы Тухачевского трамваи поедут в 11:58 и будут курсировать каждые 8-10 минут.

- Трамваи S5 закончат доставку зрителей на стадион в 15:15 и возобновят свою работу после окончания матча — в 17:00. Посадка будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи поедут до улицы Тухачевского, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Что касается трамваев № 11 и 12, то они будут ходить до «Самара Арены» до 13:00, а позже — до остановки «Барбошина поляна». Также до стадиона можно будет добраться на маршрутке № 295. При поездках на других маршрутах придется либо пересаживаться, либо идти часть пути пешком. После завершения матча на остановку «улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67. Автобусы № 50 будут ждать пассажиров на остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси.

Отметим, что те, кто поедет на матч на личном транспорте, смогут воспользоваться бесплатной Северной парковкой стадиона. Заехать на нее можно со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018 и со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная. Для тех, кто имеет специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заехать на которую будет можно со стороны Московского шоссе, далее по улице Дальней и со стороны Арена 2018. Отметим, что в день матча движение по улице Дальней и Проездам № 7, 8, 10 и 12 будет закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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