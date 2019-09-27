Крупный пожар на сухогрузе с металлом на Волге под Тольятти полностью потушен

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-27T12:04:08+03:00

На момент ЧП на судне находились 12 человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Пожарные потушили возгорание на сухогрузе, который загорелся ранним утром в пятницу, 27 сентября, на Волге в районе Федоровских лугов Ставропольского района. Полная ликвидация огня была объявлена в 11:34.

- Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Ликвидация открытого горения на одном боевом участке была объявлена в 10:44, а по всей площади - в 11:03. Полностью пожар был потушен в 11:34. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в машинном отделении сухогруза, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что судно загорелось сегодня в пятом часу утра. Оно перевозило 300 тонн металлоконструкций и двигалось по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань. На момент ЧП на судне находились 12 человек. Большую часть людей - 9 человек - эвакуировали до прибытия экстренных служб. В тушении пожара приняли участие 187 человек и 32 единицы техники, в том числе 14 плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU