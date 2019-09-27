В Самаре в метро и на Центральном автовокзале поставят камеры с распознаванием лиц
В Самаре установят еще несколько десятков камер видеонаблюдения и систем распознавания лиц. Их разместят на территории парков, скверов, на станциях метро и на Центральном автовокзале. Сейчас ГБУ Самарской области "Безопасный регион" ищет подрядчика, который займется монтажом "всевидящего ока".
- Проект предусматривает установку в парках и скверах 44 камер видеонаблюдения, большая часть из которых будет стационарными, а 8 - поворотными. 48 видеокамер системы биометрической идентификации лиц установят над входными турникетами на станциях Самарского метрополитена, а еще 6 - на входах в здание Центрального автовокзала. Работать они будут круглосуточно, - говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составит 7,3 млн рублей. Победителя электронного аукциона определят в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU