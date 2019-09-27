2019-09-27T13:10:53+03:00
Общество

От сверхпрочных резцов до роботов: в «Экспо-Волге» прошла международная выставка-форум «Промышленный салон»

В мероприятии приняли участие более 50 российских и зарубежных компаний
Илона МАЙСКАЯ
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На выставке представители промышленной отрасли представили различные разработкиНа выставке представители промышленной отрасли представили различные разработки
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На площадке выставочного комплекса «Экспо-Волга» в Самаре с 24 по 26 сентября прошла 18-ая международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». В нем приняли участие более 50 компаний - как российских, так и зарубежных, к примеру, из Японии, Китая, Германии, Чехии и Белоруссии. На стендах выставки были представлены различные промышленные разработки — от сверхпрочных резцов до роботов.

- Одна из целей и выставки и задач правительства Самарской области, которую мы решаем – это вхождение на рынок металлообработки, на рынок станкоинструментов самарских предприятий. Поэтому, я надеюсь, что те технологии, те компетенции, которые показаны на выставке, обязательно помогут нам в решении этой задачи, - отметил на церемонии официального открытия форума министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

В рамках этого мероприятия между Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и Самарским региональным отделением общественной организации «Опора России» было подписано соглашение, одна из целей которого — улучшение инвестклимата региона за счет внедрения высокотехнологичных алюминиевых решений в различные проекты. В дальнейшем стороны планируют разработать «дорожную карту» по объектам строительства и реконструкции, а также обсудить создание литейных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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