В Самаре на Бакинской «Гранта» на полном ходу протаранила столб
В ночь на пятницу, 27 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошла серьезная авария. На улице Бакинской на скорости примерно 80 км/ч влетел в столб автомобиль «Лада Гранта».
- На момент ДТП в машине находились два человека: водитель и пассажир. Обоих зажало в салоне, - сообщили в поисково-спасательном отряде Самары.
Больше всего пострадал водитель легковушки. Его пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента. В дальнейшем пострадавшего, который получил различные травмы, увезли в больницу имени Пирогова. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU