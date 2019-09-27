2019-09-27T13:54:59+03:00
Происшествия

В Самаре на Бакинской «Гранта» на полном ходу протаранила столб

Водителя и пассажира зажало в салоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСО СамарыФото: ПСО Самары
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В ночь на пятницу, 27 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошла серьезная авария. На улице Бакинской на скорости примерно 80 км/ч влетел в столб автомобиль «Лада Гранта».

- На момент ДТП в машине находились два человека: водитель и пассажир. Обоих зажало в салоне, - сообщили в поисково-спасательном отряде Самары.

Больше всего пострадал водитель легковушки. Его пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента. В дальнейшем пострадавшего, который получил различные травмы, увезли в больницу имени Пирогова. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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