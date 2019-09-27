2019-09-27T14:26:27+03:00
Общество

Проект реновации 112 квартала в историческом центре Самары отправили на доработку

Разработчиков проекта попросили учесть в нем охранные зоны памятников архитектуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре на заседании Градостроительного совета обсудили проект застройки 112 квартала. Это участок в границах улиц Ульяновской, Галактионовской, Ярмарочной и Самарской. Как отмечают в мэрии Самары, проект выполнен нестандартно, с многоуровневым и многофункциональным зонированием. По мнению архитекторов, он интересен с точки зрения дизайна и развития территории.

- Развитие города без строительства новых жилых, коммерческих и социальных объектов невозможно. Но важно также сохранить уникальный исторический облик Самары, наше архитектурное наследие, - сказала на заседании глава Самары Елена Лапушкина.

Члены Градостроительного совета пришли к выводу, что реновация квартала нужна, но представленный проект все же стоит доработать. В частности, его авторам поручили привести все свои расчеты в соответствие с регламентами охранных зон памятников архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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