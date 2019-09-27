2019-09-27T14:43:11+03:00
Спорт

В Самаре пройдет автограф сессия бойца ММА Сергея Харитонова

Она состоится 5 октября и приурочена к турниру по смешанным единоборствам GFC 18
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Начало встречи – в 18:00.Начало встречи – в 18:00.Фото: "КП" Архив
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В Самару приедет известный боец ММА Сергей Харитонов. Тяжеловес Bellator встретится с болельщиками, а также проведет фото- и автограф сессию. Пройдет встреча она 5 октября на фуд-корте ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) и будет приурочена к турниру по смешанным единоборствам GFC 18. Начало – в 18:00, сообщает паблик торгового комплекса.

Турнир ММА GFC 18 пройдет в Самаре в МТЛ «Арене» 6 октября. Начнется спортивное мероприятие в 19:00. В главном бою вечера тольяттинский боец Максим Трунов встретится с Анваром Чергесовым из Махачкалы, который представляет школу Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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