Патриарх Кирилл наградил орденом Святого князя Даниила Московского губернатора Самарской области

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-27T14:51:11+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 27 сентября, вручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Как правило, им награждают за заслуги в возрождении духовной жизни России.

- Предстоятель Русской православной церкви провел литургию в Софийском соборе, а потом освятил его. По окончании богослужения он поблагодарил Самарскую епархию, правительство региона за активную духовно-просветительскую работу и отдельно главу региона, - отметили в облправительстве.

Напомним, что строительство Софийского собора началось еще в 2003 году, но из-за нехватки финансирования работы приостановили на несколько лет. В дальнейшем благодаря прихожанам, меценатам, региональным властям и лично губернатору возведение храма было возобновлено. Участие всех этих людей позволило наконец завершить работы и открыть храм в сентябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU