Патриарх Кирилл наградил орденом Святого князя Даниила Московского губернатора Самарской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 27 сентября, вручил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Как правило, им награждают за заслуги в возрождении духовной жизни России.
- Предстоятель Русской православной церкви провел литургию в Софийском соборе, а потом освятил его. По окончании богослужения он поблагодарил Самарскую епархию, правительство региона за активную духовно-просветительскую работу и отдельно главу региона, - отметили в облправительстве.
Напомним, что строительство Софийского собора началось еще в 2003 году, но из-за нехватки финансирования работы приостановили на несколько лет. В дальнейшем благодаря прихожанам, меценатам, региональным властям и лично губернатору возведение храма было возобновлено. Участие всех этих людей позволило наконец завершить работы и открыть храм в сентябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU