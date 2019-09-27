2019-09-27T15:11:16+03:00
Общество

Батареи продолжают нагреваться: тепло пришло уже в 2,5 тысячи жилых домов Самары

Лидерами по включению отопления стали Красноглинский и Ленинский районы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Процесс включения отопления займет еще несколько днейПроцесс включения отопления займет еще несколько днейФото: Архив "КП"
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В Самаре продолжается поэтапный процесс включения отопления. По состоянию на утро пятницы, 27 сентября, тепло пришло уже в 2/3 образовательных заведений — 414 зданий из 632. Лидерами в этом плане стали Куйбышевский и Красноглинский районы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Что касается лечебных учреждений, то батареи уже нагрелись в 233 зданиях из 319 — это 73% от общего объема. Полностью отопление включили в межучреждениях Ленинского района. Следом за ним по темпам выполнения работ идут Куйбышевский и Промышленный районы.

Подачу отопления начали в дома всех районов города. На данный момент радиаторы нагрелись в четверти многоквартирных жилых домах — это 2534 здания. Лидируют в этом плане Красноглинский и Ленинский районы. Больше всего работ предстоит выполнить в Кировском и Промышленном районах. В каждом из них нужно включить отопление в более чем 1,5 тысяч домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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