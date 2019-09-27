Причиной пожара в квартире дома в Чапаевске, где погибли двое детей, могла стать горящая свечка
В Чапаевске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих мальчиков. Их тела нашли утром в пятницу, 27 сентября, во время тушения пожара в квартире на улице Короткой.
- Погибли двое детей 2007 и 2008 годов рождения. По предварительной версии, пожар в квартире произошел из-за неосторожного обращения с огнем, а именно с горящей восковой свечой, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
По данным следователей, на момент происшествия дети были дома одни. Их мать в это время находилась на работе в ночную смену. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU