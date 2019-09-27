В аэропорту Курумоч сожгли яблоки из Таджикистана
В Самарскую область пытались завезти опасные фрукты. В багаже одного из авиапассажиров, прилетевших в аэропорт Курумоч из Таджикистана, нашли яблоки, зараженные карантинным вредным организмом.
- Образцы яблок были направлены на исследование в лабораторию. Проверка показала, что в них находится живые особи калифорнийской щитовки, которая опасна для многих плодовых, ягодных, декоративных и лиственных пород, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Все зараженные фрукты изъяли и отправили на утилизацию. Их сожгли в специальной печи на территории аэропорта Курумоч.
ИСТОЧНИК KP.RU