2019-09-27T15:50:31+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч сожгли яблоки из Таджикистана

В плодах нашли опасных вредителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Опасные яблоки нашли в багаже одного из пассажировОпасные яблоки нашли в багаже одного из пассажировФото: Архив "КП"
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В Самарскую область пытались завезти опасные фрукты. В багаже одного из авиапассажиров, прилетевших в аэропорт Курумоч из Таджикистана, нашли яблоки, зараженные карантинным вредным организмом.

- Образцы яблок были направлены на исследование в лабораторию. Проверка показала, что в них находится живые особи калифорнийской щитовки, которая опасна для многих плодовых, ягодных, декоративных и лиственных пород, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Все зараженные фрукты изъяли и отправили на утилизацию. Их сожгли в специальной печи на территории аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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