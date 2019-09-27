2019-09-27T16:01:27+03:00
Происшествия

Не поделили перекресток: в Самарской области «Калина» влетела в опору газопровода после столкновения с «Грантой»

В аварии пострадала 44-летняя женщина
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП спровоцировал водитель "Гранты"ДТП спровоцировал водитель "Гранты"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в четверг, 26 сентября, в Ставропольском районе. Там примерно в 14:30 столкнулись две отечественные легковушки: «Лада Гранта» и «Лада Калина».

- 48-летний водитель «Гранты» не уступил дорогу другому автомобилю на перекрестке равнозначных дорог. Он столкнулся с «Калиной» под управлением 45-летней женщины, после чего та продолжила движение, выехала на правую обочину и врезалась в опору газопровода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате пострадала 44-летняя пассажирка «Гранты». Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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