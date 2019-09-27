В суде Промышленного района Самары нашли виновника обмеления Волги

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-27T16:13:48+03:00

В Жигулевской ГЭС рассказали, что не получали никаких документов и еще будут тщательно изучать их

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В суде Промышленного района Самары вынесли решение по иску Средневолжского теруправления росрыболовства к Жигулевской ГЭС. Станцию признали виновной в нарушении правил охраны водных биоресурсов. Наказание - штраф, который должна заплатить организация.

- Мы не получили никаких документов еще, как только получим, юристы будут их рассматривать, чтобы понять, как мы можем ответить на эти утверждения, - прокомментировали в Жигулевской ГЭС эту информацию. Скорее всего, здесь будут обжаловать это решение. За такое нарушение юрлицу грозит от 100 до 200 тыс. рублей.

На самой ГЭС журналисту "КП-Самара" уже комментировали обвинения, уточнив, что ведомство не принимает решений о том, сколько воды сбросить.

- Жигулевская ГЭС не принимает и не может принимать решений о том, сколько воды пропустить через сооружения ГЭС, а сколько накопить в водохранилище. Это исключительная компетенция государственного регулирующего органа – Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), - отметили в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU