В выходные в Самарской области потеплеет
В выходные в Самарской области немного потеплеет – температура постепенно будет возвращаться к привычным для сентября значениям. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
- В предстоящие сутки с прохождением атмосферного фронта через регион в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В дальнейшем под влиянием антициклона осадки прекратятся, а температурный фон постепенно начнет возвращаться к своей климатической норме, - отметила синоптик Анна Давыдова.
Ночью в субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут +1… +6. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Небольшие осадки пройдут в некоторых районах региона и днем, а воздух прогреется до +6… +11.
В воскресенье, 29 сентября, преимущественно без осадков. Ночью +1… +6, местами заморозки -1… -3, днем +8… +13. В понедельник, 30 сентября, ожидается аналогичная погода, только без ночных заморозков.
ИСТОЧНИК KP.RU