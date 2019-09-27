2019-09-27T16:37:29+03:00
Общество

В выходные в Самарской области потеплеет

Столбики термометров днем поднимутся до +8… +13
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В субботу местами пройдут дожди, но к воскресенью они должны прекратиться.В субботу местами пройдут дожди, но к воскресенью они должны прекратиться.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В выходные в Самарской области немного потеплеет – температура постепенно будет возвращаться к привычным для сентября значениям. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- В предстоящие сутки с прохождением атмосферного фронта через регион в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В дальнейшем под влиянием антициклона осадки прекратятся, а температурный фон постепенно начнет возвращаться к своей климатической норме, - отметила синоптик Анна Давыдова.

Ночью в субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут +1… +6. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Небольшие осадки пройдут в некоторых районах региона и днем, а воздух прогреется до +6… +11.

В воскресенье, 29 сентября, преимущественно без осадков. Ночью +1… +6, местами заморозки -1… -3, днем +8… +13. В понедельник, 30 сентября, ожидается аналогичная погода, только без ночных заморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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