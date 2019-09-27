2019-09-27T17:51:55+03:00
Общество

Патриарх Кирилл поблагодарил Самарскую область за теплый прием

Глава РПЦ назвал Самарскую область мощным регионом
Борис БРИТВА
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Пресс-служба правительства Самарской областиПресс-служба правительства Самарской области
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В пятницу, 27 сентября, после завершения литургии и чина великого освящения Софийского собора в Самаре патриарх Московский и Всея Руси Кирилл встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава РПЦ поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием.

- Теплый прием я почувствовал всем своим сердцем, - отметил патриарх. - Прикасаясь к жизни Самарского региона, понимаешь, что Поволжье и Самара несомненно являются ключевыми, очень важными и определяющими экономическое, культурное развитие нашей страны. Мощь чувствуешь не только взирая на мощную Волгу, которая дышит особой энергией, но и когда взираешь на людей, собранных в храмах с благочестивой молитвой, видишь промышленные предприятия - все это работает, создает экономическое могущество нашего Отечества.

Предстоятель отметил высокий уровень взаимодействия органов власти региона и церкви. По словам архипастыря, взаимопомощь и поддержка возможны только тогда, когда существуют общие цели, направленные на духовное и материальное процветание народа. Именно эти факторы, подчеркнул Патриарх Кирилл, является залогом процветания России.

Дмитрий Азаров выразил благодарность патриарху за визит в Самарскую область.

- Рад, что наши договоренности свершились. Ваш визит - исторический. В душевном плане - это ликование сердец всех православных христиан нашего региона, - отметил губернатор. - Ваш визит и Ваша молитва о Самарской земле укрепляет слабых и немощных, вдохновляет сильных на добрые дела и свершения. Уверен, что все это будет способствовать процветанию жителей Самарской области, а значит и всей России.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров уверен, что визит патриарха Кирилла в Самарскую область придаст новый импульс развитию православной культуры в регионе.

- Людям нужна помощь, поддержка и мудрое слово. Сейчас перед страной стоят большие задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в «майском» указе. Они направлены не только на материальное, но и на духовное развитие. Поэтому очень важно объединение всех сил для движения вперед», - сказал Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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