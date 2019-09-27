Самарское МП «Пассажиравтотранс» не платило своим сотрудникам с июля зарплату
При проверке соблюдения трудового законодательства прокуратура Советского района Самары обнаружила грубые нарушения прав работников МП «Пассажиравтотранс». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
116 работникам с июля 2019 этого года не получали заработную плату. Задолженность муниципального предприятия перевалила за 1,4 млн рублей.
Прокуратура объявила директору предприятия предостережение, а в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела. После этого в суд были направлены судебные приказы о взыскании зарплаты. И только после таких мер задолженность по зарплате была полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU