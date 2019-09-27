2019-09-27T18:12:02+03:00
Общество

Самарское МП «Пассажиравтотранс» не платило своим сотрудникам с июля зарплату

В ситуацию вмешалась прокуратура
Кирилл КАРИМОВ
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Работодатель накопил солидный долгРаботодатель накопил солидный долгФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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При проверке соблюдения трудового законодательства прокуратура Советского района Самары обнаружила грубые нарушения прав работников МП «Пассажиравтотранс». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

116 работникам с июля 2019 этого года не получали заработную плату. Задолженность муниципального предприятия перевалила за 1,4 млн рублей.

Прокуратура объявила директору предприятия предостережение, а в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела. После этого в суд были направлены судебные приказы о взыскании зарплаты. И только после таких мер задолженность по зарплате была полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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