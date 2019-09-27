Молодежка самарских «Крыльев Советов» уступила «Тамбову»
Гости с минимальным отрывом обошли хозяев поля
Основные составы встретятся завтраФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В матче 11-го тура первенства России среди молодежных команд самарские «Крылья Советов» уступили «Тамбову». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Единственный гол в матче удалось забить в ворота самацев Денису Скрыпникову. Итог встречи, прошедшей на стадионе «Металлург» - 0:1, «Тамбов» заработал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
А уже завтра на стадионе «Самара Арена» встретятся основные составы команд. Начало игры – 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU