2019-09-27T19:20:06+03:00
Спорт

Молодежка самарских «Крыльев Советов» уступила «Тамбову»

Гости с минимальным отрывом обошли хозяев поля
Кирилл КАРИМОВ
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Основные составы встретятся завтраОсновные составы встретятся завтраФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В матче 11-го тура первенства России среди молодежных команд самарские «Крылья Советов» уступили «Тамбову». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Единственный гол в матче удалось забить в ворота самацев Денису Скрыпникову. Итог встречи, прошедшей на стадионе «Металлург» - 0:1, «Тамбов» заработал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

А уже завтра на стадионе «Самара Арена» встретятся основные составы команд. Начало игры – 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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