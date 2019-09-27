В городе создают управляющую организацию для стадиона «Самара Арена»

СЕГОДНЯ 20:50 2019-09-27T20:50:34+03:00

К концу года спортобъект перейдет в собственность региона

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В правительстве Самарской области подписано постановление о создании государственного автономного учреждения «Самара Арена». Его формированием займется минспорта региона.

Учреждение займется кураторством работы объекта. В конце 2019 года стадион перейдет в собственность региона.

Штат организации будет состоять из 85 человек. Сотрудники будут заниматься развитием и сохранением наследия ЧМ-2018 года. Финансироваться учреждение будет из бюджета Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU