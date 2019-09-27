Тольяттинские хоккеисты из «Лады» проиграли курганскому «Зауралью»
Гости обошли хозяев льда с большим отрывом
ХК "Лада"
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В пятницу, 27 сентября, тольяттинская «Лада» открыла домашнюю серию в регулярном сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) матчем с «Зауральем» из Кургана. Хоккеисты встретились на льду Дворца спорта «Лада Арена».
«Ладе» до этой встрече удавалось не терять очков и набрать 14 баллов после семи игр. Но не в этот раз – на своем льду хоккеисты проиграли «Зауралью» со счетом 1:4, единственную шайбу в составе тольяттинцев забросил Александр Тимирев.
В следующий раз тольяттинцы сыграют уже это в воскресенье, 29 сентября, встретившись с «Горняком».
ИСТОЧНИК KP.RU