Пошли в кино и не вернулись: в Самаре бесследно пропали две 10-летние девочки

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-28T09:11:26+03:00

Всех, кто что-то знает об их судьбе, просят обратиться в полицию или к волонтерам Лиза Алерт

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В Самаре ищут двух пропавших 10-летних девочек - ориентировку опубликовало местное отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Анастасия Колесник и Ирина Коркунова 26 сентября отправились в кино в "Вива Ленд". После этого их еще видели на ул. Краснодонской. Домой же малышки не вернулись.

- Анастасия худенькая, рост 135 сантиметров, темно-русые волосы до плеч. Была одета в черные леггинсы, серую кофту и розовую куртку. Ирина - рост 140 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза, была в голубой шапке горчичной куртке, черных джинсах и черно-серых кроссовках со звездами, - говорится в сообщении поискового-спасательного отряда.

Всех, кто видел девочек или что-то знает об их судьбе, просят срочно связаться с полицией или инфоргом поиска Юлией по телефону 8-905-303-56-26.

Девочек ищут волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU